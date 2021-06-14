Курсовая работа по базам данных

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок620 просмотров
  • Необходима в максимально короткий срок переделать курсовую работу.

    Курсовая работа по базам данных на тему "Приложение подсистемы учета и анализа дополнительных услуг для информационной системы гостиничного комплекса".

    Имеется работа на похожую тему (Приложение подсистемы учета и анализа размещения постояльцев информационной системы гостиничного комплекса), необходимо или исправить ее или быстро сделать новую.

4 года назад
guest_16236984082723
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артем
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
4 года назад
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад