Нужна помощь в решении теста по математике

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Завершен2 заявки335 просмотров

1 Тема 1. Развитие понятия о числе

2 Тема 2. Корни, степени и логарифмы

3 Тема 3. Прямые и плоскости в пространстве

4 Тема 4. Комбинаторика

5 Тема 5. Координаты и векторы

6 Тема 6. Основы тригонометрии

7 Тема 7. Функции, их свойства и графики

8 Тема 8. Многогранники и круглые тела

9 Тема 9. Начала математического анализа

10 Тема 10. Интеграл и его применение

11 Тема 11. Элементы теории вероятностей и математической статистики

12 Тема 12. Уравнения и неравенства

Если сработаемся, буду обращаться регулярно)

4 года назад
guest_16237566593347
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

natalia_levr
Наталья 
44 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Сделала всё быстро и чётко! Супер!
Однозначно рекомендую! Все очень быстро и четко

Заявки фрилансеров

natalia_levr
Наталья 
44 года
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Михаил
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад