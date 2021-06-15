Здравствуйте. Задача такая: исправить замечания преподавателя в реферате по макроэкономике. Сам реферат и замечания прилагаю. Стоимость работы 1500 рублей. Оплата по итогу проверки преподавателем на карту либо электронный кошелек.
Написать реферат по нефтегазовому делу
Необходимо написать реферат на тему: "Применение роторных управляемых систем (РУС) при проводке горизонтальных участков ствола эксплуатационных скважин." Кол-во страниц 25-30. Антиплагиат не требуется. редактировать
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