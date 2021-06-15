Написать реферат по нефтегазовому делу

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт7 заявок429 просмотров

Необходимо написать реферат на тему: "Применение роторных управляемых систем (РУС) при проводке горизонтальных участков ствола эксплуатационных скважин." Кол-во страниц 25-30. Антиплагиат не требуется. редактировать

4 года назад
Amir_978
Амир 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Айсель
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Екатерина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Аяжан
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
4 года назад
Софья
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад