Исправление замечаний преподавателя в реферате по макроэкономике

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Закрыт7 заявок526 просмотров

Здравствуйте. Задача такая: исправить замечания преподавателя в реферате по макроэкономике. Сам реферат и замечания прилагаю.

Стоимость работы 1500 рублей. Оплата по итогу проверки преподавателем на карту либо электронный кошелек.

4 года назад
karhum
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