Исправление замечаний преподавателя в реферате по макроэкономике

Согласно алгоритму написать программу формирования битовых последовательностей на основе КА(клеточных автоматов). Нужно сделать практическую часть к дипломной роботе. Тема звучит так: Генератор псевдослучайных чисел на основе клеточных автоматов. Суть задания есть алгоритм как это работает ...