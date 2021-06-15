Проверка на соответствие стандартам текстовой части вкр

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Закрыт4 заявки541 просмотр

Необходимо проверить текстовую часть на соответствие стандартам и исправить недочеты в оформлении. Проверять с введения и до списка литературы. Содержание смотреть не надо. Так же не надо обращать внимание что предпоследняя глава пустая. Проверить нужно лишь оформление по стандарту.

Сделать до 9 утра завтрашнего дня.

Бюджет 500 рублей.

4 года назад
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