Проверка на соответствие стандартам текстовой части вкр

Необходимо проверить текстовую часть на соответствие стандартам и исправить недочеты в оформлении. Проверять с введения и до списка литературы. Содержание смотреть не надо. Так же не надо обращать внимание что предпоследняя глава пустая. Проверить нужно лишь оформление по стандарту.

Сделать до 9 утра завтрашнего дня.

Бюджет 500 рублей.