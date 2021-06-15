Выполнить Расчётно-графическую работу по Релейной защите

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Расчёт релейных защит. Расчёт токов короткого замыкания, расчёт МТЗ( зоны действия, карта селективности ) Расчёт дифференциальной защиты генератора.

4 года назад
guest_16242146415891
4 года в сервисе
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4 года назад

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