Курсовая (пояснительная записка)

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﻿Необходимо выполнить курсовую работу на тему: «Отдел кадров».

Прошу писать только тех, кто делал подобные курсовые работы!

ТЗ и базу данных приложил в архиве. Так же приложены "Руководство по выполнению" и "Оформление курсовой работы".

4 года назад
Tegast
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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