Есть готовая курсовая со скриншотами и кодом, есть методичка к курсовой. Нужно сделать программу по курсовой, но слегка изменить код, чтобы отличалось
Написать фрагмент дипломной работы.
нужно закончить курсовую.
желательно знание производственных швейных процессов.
нужно описание работы от построения до завершения на примере верхней одежды (пальто)
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