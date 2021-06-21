Написать фрагмент дипломной работы.

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Закрыт8 заявок632 просмотра

нужно закончить курсовую.

желательно знание производственных швейных процессов.

нужно описание работы от построения до завершения на примере верхней одежды (пальто)

4 года назад
guest_16242956357937
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