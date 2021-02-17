mikaelson_l

Елена mikaelson_l

 
21 годРоссия/Владивосток
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Стремлюсь к развитию и улучшению своих навыков в сфере переводов

Получаю дополнительное образование по специальности "Переводчик в сфере деловых коммуникаций", 2 курс

Уровень владения английским языком - B2 (Upper-Intermediate)

Есть опыт написания экзамена TOEFL: 483 балла от 17.02.2021 г. и 508 баллов от 02.06.2021 г.

Помимо письменных переводов, в процессе обучения был также получен опыт прослушивания аудиокниг и рассказов с последующим конспектированием и переводом (транскрибации).

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
Sergey_Kupr
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Распознавание речи с Ю-туб роликов
Очень быстрое и качественное выполнение работы. Спасибо! Рекомендую и сам продолжу работу с этим исполнителем.
Отличный заказчик! Всё чётко объяснил, оплата произведена быстро Рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
b1bk0
Денис 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Транскрибация 40 минут телефонных разговоров
Все в срок и качественно! Рекомендую, Елену. Будем обращаться еще.
Всё прошло хорошо, задание было понятно. Оплата произведена в срок. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
oksana_dviga
Оксана 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
56 отзывов
$1
10 баллов
2 года назад
Необходимо расшифровать часть видеозаписи в текст. 13 мин.
Работаем не в первый раз, все отлично, как всегда. Исполнителя рекомендую.
Очень рада сотрудничеству, замечательный заказчик! Все задания понятны, оплата в срок, всегда на связи, если есть какие-то вопросы. :)
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oksana_dviga
Оксана 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
56 отзывов
$2
10 баллов
2 года назад
Необходимо расшифровать часть видеозаписи в текст. 27 мин.
Спасибо за работу, все отлично. Очень ответственный исполнитель.
Спасибо за задание! Отличный заказчик!
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oksana_dviga
Оксана 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
56 отзывов
$2
10 баллов
2 года назад
Необходимо расшифровать часть аудиозаписи в текст. 26 мин.
Огромное спасибо, Елена, за работу. Всё отлично, и в срок. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Замечательный заказчик! Задание объяснили чётко, понятно. На интересующие вопросы всегда отвечали. Определённо рекомендую заказчика.
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