Стремлюсь к развитию и улучшению своих навыков в сфере переводов
Получаю дополнительное образование по специальности "Переводчик в сфере деловых коммуникаций", 2 курс
Уровень владения английским языком - B2 (Upper-Intermediate)
Есть опыт написания экзамена TOEFL: 483 балла от 17.02.2021 г. и 508 баллов от 02.06.2021 г.
Помимо письменных переводов, в процессе обучения был также получен опыт прослушивания аудиокниг и рассказов с последующим конспектированием и переводом (транскрибации).
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Очень быстрое и качественное выполнение работы. Спасибо! Рекомендую и сам продолжу работу с этим исполнителем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всё чётко объяснил, оплата произведена быстро Рада сотрудничеству.
$5
10 баллов
2 года назад
Все в срок и качественно! Рекомендую, Елену. Будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Всё прошло хорошо, задание было понятно. Оплата произведена в срок. Отличный заказчик!
$1
10 баллов
2 года назад
Работаем не в первый раз, все отлично, как всегда. Исполнителя рекомендую.
Ответный отзыв
Очень рада сотрудничеству, замечательный заказчик! Все задания понятны, оплата в срок, всегда на связи, если есть какие-то вопросы. :)
$2
10 баллов
2 года назад
Спасибо за работу, все отлично. Очень ответственный исполнитель.
Ответный отзыв
Спасибо за задание! Отличный заказчик!
$2
10 баллов
2 года назад
Огромное спасибо, Елена, за работу. Всё отлично, и в срок. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Задание объяснили чётко, понятно. На интересующие вопросы всегда отвечали. Определённо рекомендую заказчика.