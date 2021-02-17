Стремлюсь к развитию и улучшению своих навыков в сфере переводов

Получаю дополнительное образование по специальности "Переводчик в сфере деловых коммуникаций", 2 курс

Уровень владения английским языком - B2 (Upper-Intermediate)

Есть опыт написания экзамена TOEFL: 483 балла от 17.02.2021 г. и 508 баллов от 02.06.2021 г.

Помимо письменных переводов, в процессе обучения был также получен опыт прослушивания аудиокниг и рассказов с последующим конспектированием и переводом (транскрибации).