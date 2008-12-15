Что сказать? После того как намучались с первыми двумя исполнителями, в общей сложности нам затянули проект на три недели. И так нормально ничего не сделали. Разочаровались в местных фрилансерах и решили всё таки сделать последний забег, договрится о вёрстке с Евгением и что же? Человек выполнил всё в сроки(не кормил завтраками), качественно, терпеливо вносил все изменения о которых сразу мы и не говорили. Всё время на связи, где то помог, где то подсказал, одни приятные воспоминания от работы с данным исполнителем. Если вы ищите хорошего специалиста и читаете данный отзыв, знайте, вы его уже нашли это Баштовой Евгений. p.s. С данным человеком будем продолжать работать. Спасибо Евгений;)