Разработать логотип для организации занимающейся ремонтом компьютеров и оргтехники.
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Разработать (именно разработать, так как особых пожеланий по содержанию и дизайну нет) рекламный баннер для сайта http://skripters.biz/ всю информацию черпать от туда. Что-то, можно взять здесь http://skripters.biz/forum/topic_38342 Особые требования: Размер 468*60 Баннер не должен превышать ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Написать php скрипт производящий анализ целостности файловой структуры на фтп по заранее сделанному снимку файлов. И при наличии изменения, удаления, добавления файлов, сообщать Администратору на email и мобильный телефон. При этом, если файл был добавлен на фтп(к ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нарисовать макет для CMS DLE 9.0. + натянуть его. Шаблон для официального сайта, государственной городской больницы. Нужен лёгкий, строгий, светлый шаблон, в бело-голубых тонах, возможны Ваши предложения, рассмотрим варианты. Приближённый к Web 2.0. Бюджет на изготовление не ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Задание: Есть несколько страниц на ASP... На одной из них имеется простейшая форма авторизации, если её так можно назвать (заходим на страницу выбираем номер группы, появляется ещё одна форма выбора, ищем себя в списке студентов(ФИО), выводится ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
УдаленоСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
: Что нужно? :: Сверстать готовый PSD дизайн. : Под что верстаем? :: Верстаем под систему управления сайтом DataLife Engine. Подробнее можно в ПМ. Цену/сроки отписываем ниже, либо в личку. з.ы. Без отзывов, не беспокоить. Работать с Вами ...HTML-верстка2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо перевести технический текст с сохранением форматирования, для тестера материнской платы, персонального компьютера... Выслушаем Ваши предложения по цене(те, кто не указал цену, сразу же отклоняются)... По возможности, высылайте тестовый перевод первой страницы в ПМ. Возможно там же ...Переводы7 заявокЗакрыт14 лет назад
И так... Имееться система управления сайтом danneo... с установленным шаблоном и логотипом... Шаблон хорошо отображаеться в любом разрешении экрана... Что нельзя сказать о лого... Задание: Оптимизировать предоставленный логотип к предоставленному шаблону... необходимо корректное отображение на мониторах с разрешением 1024*768 и ...Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен15 лет назад