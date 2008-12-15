BegleZZZ

Денис BegleZZZ

 
34 годаРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработать баннер

    $50

    Разработать (именно разработать, так как особых пожеланий по содержанию и дизайну нет) рекламный баннер для сайта http://skripters.biz/ всю информацию черпать от туда. Что-то, можно взять здесь http://skripters.biz/forum/topic_38342 Особые требования: Размер 468*60 Баннер не должен превышать ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт мониторинга безопасности

    Написать php скрипт производящий анализ целостности файловой структуры на фтп по заранее сделанному снимку файлов. И при наличии изменения, удаления, добавления файлов, сообщать Администратору на email и мобильный телефон. При этом, если файл был добавлен на фтп(к ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон + вёрстка для DLE (медицина)

    Нарисовать макет для CMS DLE 9.0. + натянуть его. Шаблон для официального сайта, государственной городской больницы. Нужен лёгкий, строгий, светлый шаблон, в бело-голубых тонах, возможны Ваши предложения, рассмотрим варианты. Приближённый к Web 2.0. Бюджет на изготовление не ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переложить пару страниц с ASP на PHP.

    Задание: Есть несколько страниц на ASP... На одной из них имеется простейшая форма авторизации, если её так можно назвать (заходим на страницу выбираем номер группы, появляется ещё одна форма выбора, ищем себя в списке студентов(ФИО), выводится ...

    PHPLinuxSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать шаблон для CMS DLE.

    : Что нужно? :: Сверстать готовый PSD дизайн. : Под что верстаем? :: Верстаем под систему управления сайтом DataLife Engine. Подробнее можно в ПМ. Цену/сроки отписываем ниже, либо в личку. з.ы. Без отзывов, не беспокоить. Работать с Вами ...

    DLE
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевести мануал для PC Analyzer Debug Card

    Необходимо перевести технический текст с сохранением форматирования, для тестера материнской платы, персонального компьютера... Выслушаем Ваши предложения по цене(те, кто не указал цену, сразу же отклоняются)... По возможности, высылайте тестовый перевод первой страницы в ПМ. Возможно там же ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подогнать логотип для CMS danneo.

    И так... Имееться система управления сайтом danneo... с установленным шаблоном и логотипом... Шаблон хорошо отображаеться в любом разрешении экрана... Что нельзя сказать о лого... Задание: Оптимизировать предоставленный логотип к предоставленному шаблону... необходимо корректное отображение на мониторах с разрешением 1024*768 и ...

    Системы управления (CMS)2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для организации
Денис, замечательный заказчик! Предоставил подробное тех.задание, до начала работы уточнил все вопросы о схеме работы, в примерах показал желаемый стиль. В общем, вдохновил меня как исполнителя, что очень важно в удаленной работе. Оплата, обратная связь, все на высшем уровне. Спасибо!
Очень понравилось сотрудничать со Светланой. Работа была выполнена точно в срок. Качественный подход к делу. Минимальные и оперативные правки в рамках проекта. Очень сложно давался выбор между вариантами представленных работ, хотелось просто забрать всё. Будем работать и дальше. Ещё раз огромное спасибо за проделанную работу.
Ответный отзыв
D_Bredoteau
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Разработать баннер
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам. Спасибо за интересный конкурс, в котором можно было проявить небольшую фантазию. Удачи во всех делах!
Что могу сказать, всё отлично, Александр без чёткого ТЗ, на отлично справился с конкурсом, представил несколько вариантов, оперативно вносил изменения. С таким исполнителем приятно работать, всё чётко быстро без лишних вопросов и напоминаний. Александру удачи, продолжим сотрудничество и дальше...
Ответный отзыв
frolov
Андрей 
42 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Переложить пару страниц с ASP на PHP.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую !
По срокам затянул я, каюсь. Андрей же выполнил задание чётко по срокам, по ходу дела, помог до настроить софт. В общении приятен, всё время был на связи. Профессионал в своём деле, рекомендую. Продолжаем сотрудничать с Андреем.
Ответный отзыв
mirsaytov
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$75
10 баллов
14 лет назад
Сверстать шаблон для CMS DLE.
Очень доволен сотрудничеством с Денисом! Отличный заказчик и приятный в общении человек. Приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Что сказать? После того как намучались с первыми двумя исполнителями, в общей сложности нам затянули проект на три недели. И так нормально ничего не сделали. Разочаровались в местных фрилансерах и решили всё таки сделать последний забег, договрится о вёрстке с Евгением и что же? Человек выполнил всё в сроки(не кормил завтраками), качественно, терпеливо вносил все изменения о которых сразу мы и не говорили. Всё время на связи, где то помог, где то подсказал, одни приятные воспоминания от работы с данным исполнителем. Если вы ищите хорошего специалиста и читаете данный отзыв, знайте, вы его уже нашли это Баштовой Евгений. p.s. С данным человеком будем продолжать работать. Спасибо Евгений;)
Ответный отзыв