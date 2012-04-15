Разработать баннер

$50
БаннерыЗавершен9 заявок2002 просмотра
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#1$50

Разработать (именно разработать, так как особых пожеланий по содержанию и дизайну нет) рекламный баннер для сайта http://skripters.biz/ всю информацию черпать от туда. Что-то, можно взять здесь http://skripters.biz/forum/topic_38342

Особые требования:

Размер 468*60

Баннер не должен превышать 30Кб.

Формат GIF, JPG, PNG, SWF (крайне желательна анимация), но так же рассмотрю варианты статики.

Баннер должен быть, стильным, качественным, запоминающимся, не напрягающим глаза. Возможно использование нестандартного решения.

Чем больше вариантов исполнения, тем лучше.

12 лет назад
BegleZZZ
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
D_Bredoteau
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
Что могу сказать, всё отлично, Александр без чёткого ТЗ, на отлично справился с конкурсом, представил несколько вариантов, оперативно вносил изменения. С таким исполнителем приятно работать, всё чётко быстро без лишних вопросов и напоминаний. Александру удачи, продолжим сотрудничество и дальше...
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам. Спасибо за интересный конкурс, в котором можно было проявить небольшую фантазию. Удачи во всех делах!
Заявки фрилансеров
D_Bredoteau
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
#1
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