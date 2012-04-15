Разработать баннер

Необходимо поправить на флешке ссылки и повесить (заменить) на сайте эту флешку (kazan.vvv-bags.ru - сейчас ведут на битые страницы). Ссылки должны вести на сайт vvv-bags.ru - на те же страницы на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать (именно разработать, так как особых пожеланий по содержанию и дизайну нет) рекламный баннер для сайта http://skripters.biz/ всю информацию черпать от туда. Что-то, можно взять здесь http://skripters.biz/forum/topic_38342
Особые требования:
Размер 468*60
Баннер не должен превышать 30Кб.
Формат GIF, JPG, PNG, SWF (крайне желательна анимация), но так же рассмотрю варианты статики.
Баннер должен быть, стильным, качественным, запоминающимся, не напрягающим глаза. Возможно использование нестандартного решения.
Чем больше вариантов исполнения, тем лучше.
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