Разработать баннер

# 1 — $ 50

Разработать (именно разработать, так как особых пожеланий по содержанию и дизайну нет) рекламный баннер для сайта http://skripters.biz/ всю информацию черпать от туда. Что-то, можно взять здесь http://skripters.biz/forum/topic_38342

Особые требования:

Размер 468*60

Баннер не должен превышать 30Кб.

Формат GIF, JPG, PNG, SWF (крайне желательна анимация), но так же рассмотрю варианты статики.

Баннер должен быть, стильным, качественным, запоминающимся, не напрягающим глаза. Возможно использование нестандартного решения.

Чем больше вариантов исполнения, тем лучше.