Поменять ссылки с флеш

Необходимо поправить на флешке ссылки и повесить (заменить) на сайте эту флешку (kazan.vvv-bags.ru - сейчас ведут на битые страницы).

Ссылки должны вести на сайт vvv-bags.ru - на те же страницы на которые ведут в оригинале ( сайт vvv-bags.ru)

Ваши предложения по цене и срокам?