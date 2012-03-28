Необходимо сделать баннер

Неоходимо сделать два баннера:

1. обічній 300х250. Анимация, программирование. - по схеме - предлагается три варианта ответа. нужно кликнуть на нужном - появляется ответ по типу "ты молодец, ты угадал" - либо "ты не молодец, но можешь узнать больше о нашем продукте" и дальше линк на сайт.

2. рич баннер - модификация обычного баннера.

жду сроки и стомость