Необходимо сделать баннер и поправить флеш

$50
БаннерыЗавершен11 заявок159 просмотров
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Требуется сделать пару банеров, а так же поправить флеш в шапке тут: http://sizvchs.ru/ - убрать 4-ую вкладку, исходник имеется.

P.S. К профессиональному и ответственному исполнителю, буду обращаться регулярно.

12 лет назад
mudhoney
Артем 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Андрей выполнил задачу профессионально за 30 минут. Буду обращаться еще. Приятно работать с грамотными людьми!
ТЗ, набор рабочих материалов, что существенно упростило задачу, моментальная оплата! Рекомендую!
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