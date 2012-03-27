Нужен баннер про установку кондиционеров

Нужно сделать баннер размером 218 x 136 px, 50 kb max JPEG.без анимации Очень простой и элегантный- в центре должно быть лого компании (обязательно). Логотип предоставлю. текст должен выделятся и быть читаемим (обязательно) фон может быть любого цвета. 5$, webmoney/paypal
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен яркий флеш-баннер 700х210 px с текстом:
"Установка кондиционера Samsung, Neoclima, Chigo - от 4500 руб.!"
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