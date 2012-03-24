Нужен gif баннер

Нужно сделать простой баннер с простой анимацией. Размер: 88х31
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Здрасте,
Нужен гиф баннер размерами 800х600
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