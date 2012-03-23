Баннер GIF

БаннерыЗавершен2 заявки180 просмотров
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ТЗ в прикрепленном файле

12 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$25
1 день
Второй раз обращаюсь к Валере и опять результат выше всяческих похвал. Рекомендую
Сотрудничеством доволен. Понятное ТЗ Быстрая и полная оплата! РЕКОМЕНДУЮ!
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