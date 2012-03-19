Необходимо создать анимированный баннер

$50
БаннерыЗакрыт15 заявок392 просмотра
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Необходимо создать анимированный баннер 468 на 60, gif или flash. В мультяшном, рисованном стиле. Примерно как на примере.

Самолетик должен вылетать и тянуть за собой растяжку, останавливаться и махать крылом.

12 лет назад
SunCat12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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