Flash баннер - приватно для TSpell

Вместо шапки планируется создать слайдер. Нарисовать 4 слайда вместо флеш-шапки для сайта: http://contesse-floors.ru/ СЛАЙД 1. Инновационное покрытие Contesse Floor - лучше, чем ламинат. Почувствуй разницу! СЛАЙД 2. Надпись на банере большими буквами - "100% влагостойкий ламинат Contesse Floor" "Закажите сейчас!" СЛАЙД ...
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Нужно создать флэш баннер 150*150
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