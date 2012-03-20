Нужно два баннера 150х150 в два кадра каждый

Добрый день

Нужно два баннера по 150*150 в два кадра в одном стиле:

С таким текстом:

1. Подготовительный интернет-курс "Грузинский алфавит за 10 дней" Подробнее

2. Основной интернет-курс "Грузинский язык за 3 месяца". Подробнее

Баннеры должны быть в одном стиле, но отличаться цветом. Будут располагаться рядом один под другим. Размер 150х150, в 2 кадра каждый.

В идеале, как-то графически оформить, чтобы было видно, что сначала идет подготовительный курс, а потом уже основной. Может еще сделать какую-то небольшую стрелку, которую между баннерами размести

Жду ваши предложения по цене и срокам. Пишите только под проектом, и обязательно указывайте свой контактный скайп.