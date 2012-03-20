Нужно два баннера 150х150 в два кадра каждый

БаннерыЗавершен8 заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день

Нужно два баннера по 150*150 в два кадра в одном стиле:

С таким текстом:

1. Подготовительный интернет-курс "Грузинский алфавит за 10 дней" Подробнее

2. Основной интернет-курс "Грузинский язык за 3 месяца". Подробнее

Баннеры должны быть в одном стиле, но отличаться цветом. Будут располагаться рядом один под другим. Размер 150х150, в 2 кадра каждый.

В идеале, как-то графически оформить, чтобы было видно, что сначала идет подготовительный курс, а потом уже основной. Может еще сделать какую-то небольшую стрелку, которую между баннерами размести

Жду ваши предложения по цене и срокам. Пишите только под проектом, и обязательно указывайте свой контактный скайп.

12 лет назад
bebkozen
Евгений 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Оценки в 10 баллов явно мало. Алмаз просто отлично делает свою работу, первый же его вариант понравился. Я давно не встречал таких талантливых дизайнеров. И искренне рад, что мне посчастливилось его найти. Планов на работу с ним вагон, я теперь его постоянный клиент. Лучшего соотношения цена/качество вы просто не найдете. Всем очень рекомендую.
Всегда приятно работать с вежливыми заказчиками, которые точно знают, что именно хотят. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Мои наилучшие рекомендации!
  • Похожие заказы

  • Разработка баннера по эскизу, Срочно!

    $15

    Уважаемые творческие граждане! СРОЧНО! Требуется доработать баннер с не сложной анимацией. Объем: 240х400 — до 30 кб. Формат: gif или flash Есть эскиз, есть исходники. ТЗ и исходники вышлю исполнителю!

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Бенер gif

    формата 468х120 пример можно посмотреть здесь http://www.otels.ru/stavropol.htm нравиться банер как у азимута. Текст примерно тот же, но текст можем изменить. Баннеры должны быть строго в формате gif или jpg срок изготавления сегодня, край завтра. наш сайт - http://parkhotelstv.ru/ оставляйте заявки с ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Информационные баннеры

    $100

    Для портала http://www.minimum-price.ru/ сделать баннеры размером 200х200, 780х90 и 240х400 с информацией о возможности заработка на сайте - http://www.minimum-price.ru/discussions/forum17/topic749/messages/. Думаю более доходчивыми будут анимированные баннеры. Конкретные идеи хочу услышать от вас. Оплату желательно на Яндекс-кошелек, Вебмани не ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Два статических баннера

    Здравствуйте, нужно два баннера размером 390*50px банера будут размещены в разделе http://www.4tyres.com.ua/wheels/advan/ под поиском по горизонтале один должен отображать возможность "визуальной примерки диска" http://www.4tyres.com.ua/wheels/cars/?brand=%C2%C0%C7&amp;model=2101&amp;year=1970&amp;modification=1.2&amp;submit2=%ED%E0%E9%F2%E8 второй баннер для програмы где можно загрузить свой автомобиль и примерить к нему диск

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Несложные баннеры

    $100

    Необходимо нарисовать несколько несложных баннеров в разных размерах. В дальнейшем тот же сюжет банера будет просто реврайт в другие размеры. 468х60 300х250 На банере: Логотип компании со слоганом, + несколько фоток, + несколько текстовых инфо. Пишите ваши цены за исходник ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Rich-media flash банеры для Adriver

    Создать Rich-media flash банеры для использования в системе Adriver. Вот ссылка на тех. требования: http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_554.html Оплата - Яндекс.Деньги. Веб-студиям - безнал. Банер яркий, красочный - анонс к викторине. Банер должен появляться по центру экрана и перемещаться при прокрутке ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный flash-баннер на сайт.

    $50

    На сайт http://vipname.su требуется рекламный банер. В данный момент там сейчас стоит заглушка в виде лица человека. Вверху, слева. Требуется ознакомится с дизайном сайта, и сделать банер в тему сайта. Тема банера: При оплате хостинга на год, домен ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад