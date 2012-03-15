Несложные баннеры

$100
БаннерыЗакрыт14 заявок204 просмотра
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Необходимо нарисовать несколько несложных баннеров в разных размерах.

В дальнейшем тот же сюжет банера будет просто реврайт в другие размеры.

468х60

300х250

На банере: Логотип компании со слоганом, + несколько фоток, + несколько текстовых инфо.

Пишите ваши цены за исходник и за реврайт, и более подробно обсудим перепиской.

12 лет назад
Dukez
Вадим 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
userclear
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$80
1 день
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