Несложные баннеры

Необходимо нарисовать несколько несложных баннеров в разных размерах.

В дальнейшем тот же сюжет банера будет просто реврайт в другие размеры.

468х60

300х250

На банере: Логотип компании со слоганом, + несколько фоток, + несколько текстовых инфо.

Пишите ваши цены за исходник и за реврайт, и более подробно обсудим перепиской.