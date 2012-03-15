Несложные баннеры

Создать Rich-media flash банеры для использования в системе Adriver. Вот ссылка на тех. требования: http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_554.html Оплата - Яндекс.Деньги. Веб-студиям - безнал. Банер яркий, красочный - анонс к викторине. Банер должен появляться по центру экрана и перемещаться при прокрутке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать несколько несложных баннеров в разных размерах.
В дальнейшем тот же сюжет банера будет просто реврайт в другие размеры.
468х60
300х250
На банере: Логотип компании со слоганом, + несколько фоток, + несколько текстовых инфо.
Пишите ваши цены за исходник и за реврайт, и более подробно обсудим перепиской.
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