468*60 баннер для рекламы прогнозов

GIF баннер на левую колонку под меню для сайта Компания «Уютный дом» http://bani-penza.surinfo.ru/ (вместо самодельного). Размер на выбор дизайнера с учетом существующей ширины левой колонки сайта. Тема: • оборудование для бань ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется привлекательный баннер 468*60 для рекламы розыгрыша призов по футбольным прогнозам.
Пример розыгрыша http://www.gol.ee/bolshoj-gol-to-to-2012.php
Баннер может быть анимационным или статическим, но не более 19,5 кб, допустимые форматы gif, jpg, png.
На баннере не должно быть конкретных дат и прочих чисел и упоминаний о конкретном розыгрыше, т.к. баннер будет использоваться не только для указанного выше розыгрыша.
Обязательно указывайте сроки и цену. Соискателей без наличия портфолио, просьба не беспокоить.
Оплата по факту выполненной работы в wm или через безопасную сделку.
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