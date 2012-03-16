468*60 баннер для рекламы прогнозов

Требуется привлекательный баннер 468*60 для рекламы розыгрыша призов по футбольным прогнозам.

Пример розыгрыша http://www.gol.ee/bolshoj-gol-to-to-2012.php

Баннер может быть анимационным или статическим, но не более 19,5 кб, допустимые форматы gif, jpg, png.

На баннере не должно быть конкретных дат и прочих чисел и упоминаний о конкретном розыгрыше, т.к. баннер будет использоваться не только для указанного выше розыгрыша.

Обязательно указывайте сроки и цену. Соискателей без наличия портфолио, просьба не беспокоить.

Оплата по факту выполненной работы в wm или через безопасную сделку.