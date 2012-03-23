Рекламный flash-баннер на сайт.

# 1 — $ 50

На сайт http://vipname.su требуется рекламный банер.

В данный момент там сейчас стоит заглушка в виде лица человека. Вверху, слева.

Требуется ознакомится с дизайном сайта, и сделать банер в тему сайта.

Тема банера:

При оплате хостинга на год, домен RU или РФ бесплатно.

Фразу можно придумать свою или обыграть как то.

Тех. требования:

Размер банера 250 на 250 пикселей

Возможность изменять ссылку в коде html

Как обычно делают