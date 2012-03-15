Срочно нужны 3 GIF баннера

На сайт http://vipname.su требуется рекламный банер. В данный момент там сейчас стоит заглушка в виде лица человека. Вверху, слева. Требуется ознакомится с дизайном сайта, и сделать банер в тему сайта. Тема банера: При оплате хостинга на год, домен ...
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Здравсвуйте, нужны 3 GIF баннера с размерами 160 на 600 , о ТЗ писать в лс
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