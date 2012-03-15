Rich-media flash банеры для Adriver

Создать Rich-media flash банеры для использования в системе Adriver.

Вот ссылка на тех. требования: http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_554.html

Оплата - Яндекс.Деньги. Веб-студиям - безнал.

Банер яркий, красочный - анонс к викторине.

Банер должен появляться по центру экрана и перемещаться при прокрутке страницы. По крестику- закрывается.

По клику на кнопке в банере - переход на нужную страницу сайта.

На банере - яркий фон (наподобе примера, во вложении), и вопрос. Нужно сделать 3-5 банеров с разными вопросами.

+ некая анимация текста вопроса (и/или солнышка - чтобы все это красиво смотрелось)

Сроки - сегодня к вечеру. Крайний срок - воскресенье.