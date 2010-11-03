Нужен логотип для грузового СТО
- $50Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $250
Нужен веб-программист для доработок готового и рабочего сайта. (php, mysql, javascript) Работа удаленно, оплата сдельно за каждое отдельное задание. Требования: - умения разбираться в чужом коде - знание php, mysql, javascript, ajax - ответственный подход к заданию - честность и пунктуальностьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен веб-программист для доработок готового и рабочего сайта. (php,mysql,javascript) Работа удаленно, оплата сдельно за каждое отдельное задание. Требования: - умения разбираться в чужом коде - знание php, mysql, javascript, ajax - ответственный подход к заданию - честность и пунктуальностьВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать несколько несложных баннеров в разных размерах. В дальнейшем тот же сюжет банера будет просто реврайт в другие размеры. 468х60 300х250 На банере: Логотип компании со слоганом, + несколько фоток, + несколько текстовых инфо. Пишите ваши цены за исходник ...Баннеры1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо порядка 100 статей, обзоров авто, новостей для автомобильного портала, по конкретным маркам-моделям, с учетом всех тонкостей SEO оптимизации. Приблизительно 1000-1500символов в каждом. Пока что это не срочное наполнение сайта контентом. Интересуют ваши цены. Доп. информация ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $250
Имеется два сайта. Интернет-Магазин автозапчастей и Автопортал. Ссылки дам только по Е-мейл. Оба сайта необходимо продвинуть в поисковиках по большому количеству низкочастотых и среднечастотных, но высококонкурентных запросов. Обязанности: Составление плана продвижения, составление внутренних правок для самопродвижения сайтов, ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $40
Интересует банер на шинную тематику. Банер у нас уже есть http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php (справа вверху Tyre-club. Размер 240 на 350, 1/5 показов.). Нужен с бо'льшим количеством анимации. Если кому-то понадобится исходник этого банера или какие-то другие ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад