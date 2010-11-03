Dukez

Вадим Dukez

 
38 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Менеджер по рекламе AsiaParts

  • Доработка готового сайта

    $250

    Нужен веб-программист для доработок готового и рабочего сайта. (php, mysql, javascript) Работа удаленно, оплата сдельно за каждое отдельное задание. Требования: - умения разбираться в чужом коде - знание php, mysql, javascript, ajax - ответственный подход к заданию - честность и пунктуальность

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист

    $250

    Нужен веб-программист для доработок готового и рабочего сайта. (php,mysql,javascript) Работа удаленно, оплата сдельно за каждое отдельное задание. Требования: - умения разбираться в чужом коде - знание php, mysql, javascript, ajax - ответственный подход к заданию - честность и пунктуальность

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Несложные баннеры

    $100

    Необходимо нарисовать несколько несложных баннеров в разных размерах. В дальнейшем тот же сюжет банера будет просто реврайт в другие размеры. 468х60 300х250 На банере: Логотип компании со слоганом, + несколько фоток, + несколько текстовых инфо. Пишите ваши цены за исходник ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи для автомобильного портала

    $500

    Необходимо порядка 100 статей, обзоров авто, новостей для автомобильного портала, по конкретным маркам-моделям, с учетом всех тонкостей SEO оптимизации. Приблизительно 1000-1500символов в каждом. Пока что это не срочное наполнение сайта контентом. Интересуют ваши цены. Доп. информация ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Администратор сайтов

    $250

    Имеется два сайта. Интернет-Магазин автозапчастей и Автопортал. Ссылки дам только по Е-мейл. Оба сайта необходимо продвинуть в поисковиках по большому количеству низкочастотых и среднечастотных, но высококонкурентных запросов. Обязанности: Составление плана продвижения, составление внутренних правок для самопродвижения сайтов, ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер Tyre-club

    $40

    Интересует банер на шинную тематику. Банер у нас уже есть http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php (справа вверху Tyre-club. Размер 240 на 350, 1/5 показов.). Нужен с бо'льшим количеством анимации. Если кому-то понадобится исходник этого банера или какие-то другие ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
EDCArtel
Эд 
46 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Баннер Tyre-club
+
Получился неплохой банер. Главное лучшая анимация из предложеных. Неочень подобрана палитра, прийдет с опытом. Терпелив и исполнителен.
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vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Логотип для грузового СТО
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи, конкретность корректировок, аккуратность гоплаты. Приятно работать.
Выполнено с первого захода, быстро и качественно. Отличные логотипы. Так держать!
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