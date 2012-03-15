Разработка баннера по эскизу, Срочно!

формата 468х120 пример можно посмотреть здесь http://www.otels.ru/stavropol.htm нравиться банер как у азимута. Текст примерно тот же, но текст можем изменить. Баннеры должны быть строго в формате gif или jpg срок изготавления сегодня, край завтра. наш сайт - http://parkhotelstv.ru/ оставляйте заявки с ...
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Уважаемые творческие граждане! СРОЧНО!
Требуется доработать баннер с не сложной анимацией.
Объем:
240х400 — до 30 кб.
Формат:
gif или flash
Есть эскиз, есть исходники.
ТЗ и исходники вышлю исполнителю!
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