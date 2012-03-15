Разработка баннера по эскизу, Срочно!

Необходимо нарисовать несколько несложных баннеров в разных размерах. В дальнейшем тот же сюжет банера будет просто реврайт в другие размеры. 468х60 300х250 На банере: Логотип компании со слоганом, + несколько фоток, + несколько текстовых инфо. Пишите ваши цены за исходник ...