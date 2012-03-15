Информационные баннеры

$100
БаннерыЗакрыт12 заявок220 просмотров
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Для портала http://www.minimum-price.ru/ сделать баннеры размером 200х200, 780х90 и 240х400 с информацией о возможности заработка на сайте - http://www.minimum-price.ru/discussions/forum17/topic749/messages/.

Думаю более доходчивыми будут анимированные баннеры. Конкретные идеи хочу услышать от вас.

Оплату желательно на Яндекс-кошелек, Вебмани не пользуюсь. Могу на безнал.

12 лет назад
volodimir33
Анатолий 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
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