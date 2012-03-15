Для портала http://www.minimum-price.ru/ сделать баннеры размером 200х200, 780х90 и 240х400 с информацией о возможности заработка на сайте - http://www.minimum-price.ru/discussions/forum17/topic749/messages/. Думаю более доходчивыми будут анимированные баннеры. Конкретные идеи хочу услышать от вас. Оплату желательно на Яндекс-кошелек, Вебмани не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
формата 468х120
пример можно посмотреть здесь http://www.otels.ru/stavropol.htm нравиться банер как у азимута.
Текст примерно тот же, но текст можем изменить.
Баннеры должны быть строго в формате gif или jpg
срок изготавления сегодня, край завтра.
наш сайт - http://parkhotelstv.ru/
оставляйте заявки с примерами, с выбраным исполнителем свяжусь сам
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