Нарисовать 4 слайда вместо флеш-шапки для сайта

Здравствуйте, нужно два баннера размером 390*50px банера будут размещены в разделе http://www.4tyres.com.ua/wheels/advan/ под поиском по горизонтале один должен отображать возможность "визуальной примерки диска" http://www.4tyres.com.ua/wheels/cars/?brand=%C2%C0%C7&model=2101&year=1970&modification=1.2&submit2=%ED%E0%E9%F2%E8 второй баннер для програмы где можно загрузить свой автомобиль и примерить к нему диск