Нужны баннеры различных форматов(240х400 728x90 468x60 150x150) в gif, flash а также логотип универсальный на разные размеры в том же стиле. Минимум 2 варианта Для сайта http://onlinesystem-fx.ru Указывайте стоимость работы. Так легче будет определиться с победителем.
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Нужно оперативно сделать GIF баннер 728х90
Пишите ваш контактный скайп, в л.с. не надо писать, оставляйте заявки. icq не пользуюсь.
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