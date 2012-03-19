Рекламный баннер

$50
БаннерыЗавершен1 заявка114 просмотров
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Создание флеш-баннера для размещения на сайте.

12 лет назад
ABIS-SOFT
Елена 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$45
1 день
Сотрудничеством довольна. Были учтены все пожелания, внесены корректировки в сценарий, а также на завершающем этапе сделаны изменения, в которых возникла необходимость. Работа выполнена качественно и в уговоренные сроки. Рекомендую Романа как ответственного и надежного партнера.
Елена ответственный заказчик. Быстро согласовали сценарий для баннера, оплата была произведена незамедлительно. Рад сотрудничеству! Рекомендую!
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