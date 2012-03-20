Простой флеш-баннер

Необходимо сделать флеш баннер из готовых картинок. В картинках ничего менять не нужно, нужно сделать только переходы между ними. Переходы нужны такого плана как на сайте disorg точка ru (большой баннер сразу пол шапкой).

Картинки прикрепил в архиве.

Нужно сделать по порядку от ban1.jpg до ban5.jpg

Качество картинок на выходе (в готовом баннере) не должно быть низким, жухлым, пикселизованным и т.д. Качество должно быть высоким. В приоритете качество изображения, а не вес баннера.

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Задание совсем не сложное, поэтому надеюсь на адекватную цену.