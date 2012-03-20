Простой флеш-баннер

Добрый день Нужно два баннера по 150*150 в два кадра в одном стиле: С таким текстом: 1. Подготовительный интернет-курс "Грузинский алфавит за 10 дней" Подробнее 2. Основной интернет-курс "Грузинский язык за 3 месяца". Подробнее Баннеры должны быть в одном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать флеш баннер из готовых картинок. В картинках ничего менять не нужно, нужно сделать только переходы между ними. Переходы нужны такого плана как на сайте disorg точка ru (большой баннер сразу пол шапкой).
Картинки прикрепил в архиве.
Нужно сделать по порядку от ban1.jpg до ban5.jpg
Качество картинок на выходе (в готовом баннере) не должно быть низким, жухлым, пикселизованным и т.д. Качество должно быть высоким. В приоритете качество изображения, а не вес баннера.
Предлагайте ваши цены и сроки. Оплата на рублевый вебмани. Оплата моментальная, сразу после выполнения задания. + Хороший, добрый, ласковый и нежный отзыв за хорошую работу.
Задание совсем не сложное, поэтому надеюсь на адекватную цену.
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