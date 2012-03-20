Простой флеш-баннер

БаннерыЗавершен12 заявок209 просмотров
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Необходимо сделать флеш баннер из готовых картинок. В картинках ничего менять не нужно, нужно сделать только переходы между ними. Переходы нужны такого плана как на сайте disorg точка ru (большой баннер сразу пол шапкой).

Картинки прикрепил в архиве.

Нужно сделать по порядку от ban1.jpg до ban5.jpg

Качество картинок на выходе (в готовом баннере) не должно быть низким, жухлым, пикселизованным и т.д. Качество должно быть высоким. В приоритете качество изображения, а не вес баннера.

Предлагайте ваши цены и сроки. Оплата на рублевый вебмани. Оплата моментальная, сразу после выполнения задания. + Хороший, добрый, ласковый и нежный отзыв за хорошую работу.

Задание совсем не сложное, поэтому надеюсь на адекватную цену.

12 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Sergey_Shevthuk
Сергей 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Сразу предложил качественный вариант, чем и подкупил. Попросил немного доработать. Без проблем) Спасибо Сергей!
Приятно работать с адекватным и добросовестным заказчиком. Четко поставленная задача, минимум корректировок по ходу работы, своевременная и полная оплата. Был бы рад возможным заказам в будущем.
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