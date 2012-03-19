Необходимо отрисовать несколько баннеров

Для интернет-магазина муз. оборудования необходимо создать серию анимированных GIF банеров.

Требования:

Цветовая гамма - серый, черный,оранжевый

размер - ширина 580, высота 180 (высоту если будет критично можно немного изменить)

Дизайн должен быть "рисованным".

Первый баннер:

со словами "Доставка по всей Украине", "Оплата при получении груза". (я его вижу как едущая машинка, карта Украины, ну и привлекательные тексты)

свои предложения оставляйте исключительно здесь!