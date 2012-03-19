Изготовление игрового баннера (flash)

Добрый день Нужно два баннера по 150*150 в два кадра в одном стиле: С таким текстом: 1. Подготовительный интернет-курс "Грузинский алфавит за 10 дней" Подробнее 2. Основной интернет-курс "Грузинский язык за 3 месяца". Подробнее Баннеры должны быть в одном ...