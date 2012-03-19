Изготовление игрового баннера (flash)

БаннерыЗакрыт12 заявок185 просмотров
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Требуется динамичный игровой баннер на основе psd-файла во флэше. Размер 300x250.

Просьба откликаться фрилансеров, имеющих опыт создания эффектных игровых баннеров.

От вас – интересная визуальная идея баннера и сборка во флэше.

Подборку баннеров, которые нравятся нам и псд-файл вышлю отдельно.

Бюджет так же от вас.

12 лет назад
wargamer
Хелд 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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