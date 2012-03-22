3 варианта анимированого баннера для SalesLetter

БаннерыЗавершен5 заявок240 просмотров
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ИТ-компании требуется редизайн сайта. Ищем дизайнера/вебмастера.

Первое пробное задание - разработать 3 варианта анимированного баннера.

Размеры GIF-баннера 468 x 60.

Все подробности (адреса площадок где будет крутиться баннер, примеры старых баннеров и продающее письмо на которое должен вести новый) - в ответ на Ваше портфолио.

Понимаю, что задание выглядит очень расплывчатым, но предложения по цене/срокам первого задания приветствуются. Возможна премия за скорость исполнения первого заказа.

12 лет назад
Nat_Yasen
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена быстрее и качественнее чем у остальных кандидатов. Также порадовала инициативность исполнителя в решении вопросов, не указанных в ТЗ.
Сотрудничеством доволен. Грамотные и уместные замечания Быстрая и полная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
Быстро и качественно. Замечания оперативно учтены и исправлены
Четкое ТЗ + Моментальная оплата + Быстрая обратная связь = Отличный заказчик. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
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