3 варианта анимированого баннера для SalesLetter

ИТ-компании требуется редизайн сайта. Ищем дизайнера/вебмастера.

Первое пробное задание - разработать 3 варианта анимированного баннера.

Размеры GIF-баннера 468 x 60.

Все подробности (адреса площадок где будет крутиться баннер, примеры старых баннеров и продающее письмо на которое должен вести новый) - в ответ на Ваше портфолио.

Понимаю, что задание выглядит очень расплывчатым, но предложения по цене/срокам первого задания приветствуются. Возможна премия за скорость исполнения первого заказа.