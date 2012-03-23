Правки в swf баннере

БаннерыЗавершен3 заявки144 просмотра
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тз в прикрепленном файле

12 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Megadoomer
Александр 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$25
1 день
Спасибо за быструю и качественную работу, рекомендую как отличного исполнителя.
Сергей отличный заказчик. Никаких проблем в процессе работы, моментальная оплата. Было приятно иметь дело.
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