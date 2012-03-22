Приватный проект для dmi3iy

Вместо шапки планируется создать слайдер. Нарисовать 4 слайда вместо флеш-шапки для сайта: http://contesse-floors.ru/ СЛАЙД 1. Инновационное покрытие Contesse Floor - лучше, чем ламинат. Почувствуй разницу! СЛАЙД 2. Надпись на банере большими буквами - "100% влагостойкий ламинат Contesse Floor" "Закажите сейчас!" СЛАЙД ...
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Нарисовать баннер для сайта по кондиционерам 728x90
и перерисовать под 468х60 и 240х400
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