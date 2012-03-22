Баннер для сайта по продаже газовых баллончиков

БаннерыЗавершен9 заявок276 просмотров
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Нужен продающий flash или gif баннер для сайта www.ballonchik.com.ua

как одна из тем:

http://talks.guns.ru/forummessage/28/226210.html

12 лет назад
Dmi3yy
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
seregab_90
Серёга 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Спасибо большое, очень быстро и оперативно подсказал идею для баннера и нарисовал его :) работой очень доволен. Рекомендую!
Всё супер!
lukashenka
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
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