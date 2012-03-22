Нарисовать серию Flash баннеров для софта

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Задача придумать, скопирайтить, и нарисовать серию баннеров для софта который оптимизирует Windows.
Ищу опытного и не глупого исполнителя. Нужно подойти к задаче с умом, а не тупо наклепать дешевых баннеров.
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