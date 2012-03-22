Нужно сделать простой баннер

БаннерыЗакрыт8 заявок107 просмотров
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Нужно сделать простой баннер с простой анимацией. Размер: 88х31

12 лет назад
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Виктор 
47 летНорвегия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
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