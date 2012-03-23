Баннер с флеш анимацией

Сделать банеры, логотип и шапку сайта: детская-одежда-игрушки.рф Фирменного названия у магазина нет. Т.Е. название должно быть просто: детская о дежда и игрушки. а так же думаю, что в шапке надо бы еще и адрес: г.Нижний Новгород ул. Нартова ...