Баннер Инкор

Сделать банеры, логотип и шапку сайта: детская-одежда-игрушки.рф Фирменного названия у магазина нет. Т.Е. название должно быть просто: детская о дежда и игрушки. а так же думаю, что в шапке надо бы еще и адрес: г.Нижний Новгород ул. Нартова ...
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Нужен Баннер для сайта Инкор (http://inkorspb.ru)
размеры такие-же как на сайте (http://www.inkorspb.ru/img/flat.png).
Текст баннера:
Электрогрелка 40x50 см 450 руб (зачеркнута - старая цена) 330руб.(новая цена) (вот ссылка: http://www.inkorspb.ru/_sh/1/127.jpg)
Во всех магазинах ДИКСИ СПБ и Лен. обл. с 26 по 2 апреля (можно использовать Лого Дикси)
В правом верхнем углу - ленточка: "СУПЕР Распродажа"
Баннер нужен в psd.
Нужно сделать к вечеру воскресения
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