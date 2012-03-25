Баннер Инкор

БаннерыЗавершен5 заявок162 просмотра
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Нужен Баннер для сайта Инкор (http://inkorspb.ru)

размеры такие-же как на сайте (http://www.inkorspb.ru/img/flat.png).

Текст баннера:

Электрогрелка 40x50 см 450 руб (зачеркнута - старая цена) 330руб.(новая цена) (вот ссылка: http://www.inkorspb.ru/_sh/1/127.jpg)

Во всех магазинах ДИКСИ СПБ и Лен. обл. с 26 по 2 апреля (можно использовать Лого Дикси)

В правом верхнем углу - ленточка: "СУПЕР Распродажа"

Баннер нужен в psd.

Нужно сделать к вечеру воскресения

12 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
Tiraska
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$13
1 день
Спасибо Виталию за отличную работу! Все в срок! Баннер практически сразу понравился, была пара доработок, с которыми с правился за пару секунд :-) Рекомендую как надежного исполнителя.
Прекрасное сотрудничество с Алексеем, всё ясно как днём. Грамотное задание и своевременная оплата. Очень рад! Спасибо!
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