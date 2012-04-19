Баннеры, логотип, шапка для магазина дет. одежды

Сделать банеры, логотип и шапку сайта:

детская-одежда-игрушки.рф

Фирменного названия у магазина нет.

Т.Е. название должно быть просто: детская о дежда и игрушки.

а так же думаю, что в шапке надо бы еще и адрес: г.Нижний Новгород ул. Нартова д.9

но рассмотрю все предложения ...

Думаю что в качестве банеров подошли бы фото или иллюстрации ...