Баннеры, логотип, шапка для магазина дет. одежды

БаннерыЗавершен13 заявок212 просмотров
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Сделать банеры, логотип и шапку сайта:

детская-одежда-игрушки.рф

Фирменного названия у магазина нет.

Т.Е. название должно быть просто: детская о дежда и игрушки.

а так же думаю, что в шапке надо бы еще и адрес: г.Нижний Новгород ул. Нартова д.9

но рассмотрю все предложения ...

Думаю что в качестве банеров подошли бы фото или иллюстрации ...

12 лет назад
tgil
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$60
4 дня
Очень рада, что остановила свой выбор на Даше! В первую очередь прекрасный специалист, понимает с полуслова поставленную задачу и подходит к решению ответственно и оперативно. Также хочется отметить творческий момент и неординарный подход, поэтому от выполненной работы получила больше, чем ожидала! И самое главное - Этому человеку можно доверять!
Очень понравилось работать с Татьяной! Приятная в общение и предлагает хорошие, стоящие замечания! Спасибо за проект :)
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