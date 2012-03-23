Тизеры "Наклейки на телефон"

Нарисовать баннер к сайту http://virmandy.com/ Оплата только если понравится ! Цены и сроки указывайте, заявки без указаний этих параметров игнорируются. Приветствуется, если выложите наброски.
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Здравствуйте.
Необходимо несколько кликабельных, красивых статичных баннеров размером 90х120 на тему "наклейки на телефон".
Если понравится работа, то возможно пару десятков заказов бонусом.
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