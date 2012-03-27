Нарисовать баннер 468X60

БаннерыЗавершен3 заявки212 просмотров
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Нарисовать баннер к сайту http://virmandy.com/

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12 лет назад
wollk
Иван 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
52 отзыва
12 лет назад
$20
2 дня
Хороший человек, владеет фотошопом на все 100% ... Особенно хотелось бы выделить владение техникой анимирования. Очень красиво
Хороший заказчик! Все требования четко сформулировал! Оплатил вовремя! Рекомендую!
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