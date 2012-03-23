Баннер JPEG

БаннерыЗакрыт20 заявок201 просмотр
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Нужно сделать баннер размером 218 x 136 px, 50 kb max

JPEG.без анимации

Очень простой и элегантный- в центре должно быть лого компании (обязательно). Логотип предоставлю.

текст должен выделятся и быть читаемим (обязательно)

фон может быть любого цвета.

5$, webmoney/paypal

12 лет назад
yanash
Yana Sh 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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