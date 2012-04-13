Требуется баннер gif или flash

$100
БаннерыЗавершен14 заявок303 просмотра
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Требуется банер gif или flash чем легче тем лучше, но чтобы макс. качество.

Описание:

размер 480x60 статическая картинка в начале такого плана. в центре 3 заглавные буквы МММ как будто построены из кирпича. с лева картинки типа рядом стоящие здания сбербанка или других российских банков, с права от МММ американские или европейские банки. все они стоят в ряд но МММ по центру.примерно через3 секунды с низу выезжает ствол пушки. вид как будто вы смотрите через трубу и видите разметку как в бинокле. ствол медленно наводится на сначало на российские банки потом на американские банки и останавливается на ммм. приближает и стреляет. огонь, взрыв, дым, ствол опускается в низ. дым медленно рассеивается и вид таков. разрушеные банки а МММ стоит на месте без повреждений. затем с левого боку к ммм подъезжает надпись "проверь" а с права "на прочность". в результате разрушеные банки и надпись "проверь МММ на прочность

P.s. Работу получит тот, кто предложит наименшую сумму. 100$ начальная цена.

12 лет назад
ShurikAS
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
Melta
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$20
2 дня
Татьяна супер!!! Сделала заказ в точности как и требовалось. Очень ответственно подошла к заданию. Рекомендую, не пожалеете.
Александр предоставил ТЗ с полным описанием всех требований, ясно и четко представлял и объяснил, какой именно ждет результат. Совместная работа прошла гладко, с полным взаимопониманием, было интересно и легко работать с таким заказчиком. Оплата быстрая. Бонус - приятное общение :). Рекомендую как отличного заказчика.
yulistanka
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
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