Требуется баннер gif или flash

Требуется банер gif или flash чем легче тем лучше, но чтобы макс. качество.

Описание:

размер 480x60 статическая картинка в начале такого плана. в центре 3 заглавные буквы МММ как будто построены из кирпича. с лева картинки типа рядом стоящие здания сбербанка или других российских банков, с права от МММ американские или европейские банки. все они стоят в ряд но МММ по центру.примерно через3 секунды с низу выезжает ствол пушки. вид как будто вы смотрите через трубу и видите разметку как в бинокле. ствол медленно наводится на сначало на российские банки потом на американские банки и останавливается на ммм. приближает и стреляет. огонь, взрыв, дым, ствол опускается в низ. дым медленно рассеивается и вид таков. разрушеные банки а МММ стоит на месте без повреждений. затем с левого боку к ммм подъезжает надпись "проверь" а с права "на прочность". в результате разрушеные банки и надпись "проверь МММ на прочность

P.s. Работу получит тот, кто предложит наименшую сумму. 100$ начальная цена.