Melta

Татьяна Melta

 
51 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Администрирование сайтов

Сотрудничала/сотрудничаю с интернет-магазинами по продаже: мебели, техники, продуктов питания, украшений.

Админ-панели CS-Cart, Wordpress, Webasyst, Magento, 1С-Битрикс, InetShop и другие.

  • Наполнение товарами
  • Статьи, описания товаров, тексты категорий
  • SEO (внутренняя и внешняя)
  • Модернизация, оптимизация сайта
Интернет-магазины:

https://pasok.com.ua/

https://svitog.com.ua/

https://tools.ua/

http://adams.com.ua/

http://obstanovka.com.ua/

http://gustodivita.com.ua/

http://interio.com.ua/

http://www.perestroika.com.ua/

http://www.kub.kiev.ua/

http://www.lux-mebli.com.ua/

http://em.ua/

http://dr-mebils.com/

WordPressMagentoБитриксWebasyst
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модернизация интернет-магазина на Open Cart 2.0

    Необходимо: [list=1][*]Подобрать адаптивный шаблон для [b]работающего[/b] интернет-магазина на Open Cart 2.0 (платный, бесплатный) [*]Установить новый шаблон с сохранением структуры магазина, если нужно все-таки менять структуру, то прописать редиректы[*]Добавить необходимые модули для комфортной работы магазина, такие как Экспорт-Импорт, в ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Проблема при восстановлении сайта из резервной копии

    После отката не работает сайт.  Сайт на CS-cart Хостинг domen.com.ua Нужно исправить ошибку и перенести сайт (и почту) на другой хостинг. Сделать все нужно быстро. Проект для фрилансеров из Украины.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Организовать переезд сайта на https

    Нужно перенести сайт [url=http://adams.com.ua/]http://adams.com.ua/[/url] на https CMS - СS Cart Хостинг domen.com.ua Перепрописать ссылки, 301-редиректы, откорректировать все что нужно в этом случае, robots.txt, sitemap, htacess и т.п.... Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость за всю работу. Для фрилансеров из Украины.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Специалист по WordPress

    [b]Проект для фрилансеров из Украины[/b] Ищу специалиста по WordPress для эпизодических работ.  На сейчас: нужно почистить один сайт от вирусов, кое-что починить там же.  Указывайте стоимость часа вашей работы, пожалуйста.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизация интернет-магазина на Битрикс

    Требуется улучшить показатели скорости загрузки сайта. Интернет-магазин на Битриксе, шаблон Электросила от Альтоп. На сейчас по PageSpeed Insights все в красной зоне: Для мобильных - 26 Для компьютеров - 47 [b]Задача: попасть в зеленую зону или хотя бы приблизиться к ...

    Битрикс
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты для интернет-магазина инструментов и техники

    Только для авторов из Украины. Тематика: инструменты ручные, электроинструменты, оборудование для автосервиса, электротехника. Описание категорий товаров и статьи. Один текст от 2500 до 5000 знаков. Категорий много. Основное пожелание: Тексты нужны простые, понятные и полезные. Написанные простым языком без ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина инструментов

    Требуются контент-менеджеры для заполнения товарами интернет-магазина инструментов и техники на 1С-Битрикс. Выполняется задание согласно ТЗ и прайс-листу. Копи-паст описание и фотографии с сайтов-доноров, расставить характеристики (от 5 до 20 полей, в зависимости от категории), отнести к ...

    БитриксНаполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Проблема при восстановлении сайта из резервной копии
С Татьяной приятно работать. Четко сформулированные задачи, постоянный онлайн, своевременная оплата. Рекомендую.
Работа сделана хорошо, проблема на сайте исправлена, сайт и почта перенесены на новый хостинг быстро и без проблем.
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