Необходимо: [list=1][*]Подобрать адаптивный шаблон для [b]работающего[/b] интернет-магазина на Open Cart 2.0 (платный, бесплатный) [*]Установить новый шаблон с сохранением структуры магазина, если нужно все-таки менять структуру, то прописать редиректы[*]Добавить необходимые модули для комфортной работы магазина, такие как Экспорт-Импорт, в ...
Сотрудничала/сотрудничаю с интернет-магазинами по продаже: мебели, техники, продуктов питания, украшений.
Админ-панели CS-Cart, Wordpress, Webasyst, Magento, 1С-Битрикс, InetShop и другие.
- Наполнение товарами
- Статьи, описания товаров, тексты категорий
- SEO (внутренняя и внешняя)
- Модернизация, оптимизация сайта
http://www.perestroika.com.ua/
- Интернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
После отката не работает сайт. Сайт на CS-cart Хостинг domen.com.ua Нужно исправить ошибку и перенести сайт (и почту) на другой хостинг. Сделать все нужно быстро. Проект для фрилансеров из Украины.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт размещен на hetzner, VPS. Со вчера - ответ 522. Хостинг говорит у них все ок. Нужен специалист по серверам с опытом работы на этом хостинге. Прошу с заявками указывать стоимость работ и время.Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перенести сайт [url=http://adams.com.ua/]http://adams.com.ua/[/url] на https CMS - СS Cart Хостинг domen.com.ua Перепрописать ссылки, 301-редиректы, откорректировать все что нужно в этом случае, robots.txt, sitemap, htacess и т.п.... Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость за всю работу. Для фрилансеров из Украины.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
[b]Проект для фрилансеров из Украины[/b] Ищу специалиста по WordPress для эпизодических работ. На сейчас: нужно почистить один сайт от вирусов, кое-что починить там же. Указывайте стоимость часа вашей работы, пожалуйста.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется улучшить показатели скорости загрузки сайта. Интернет-магазин на Битриксе, шаблон Электросила от Альтоп. На сейчас по PageSpeed Insights все в красной зоне: Для мобильных - 26 Для компьютеров - 47 [b]Задача: попасть в зеленую зону или хотя бы приблизиться к ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Только для авторов из Украины. Тематика: инструменты ручные, электроинструменты, оборудование для автосервиса, электротехника. Описание категорий товаров и статьи. Один текст от 2500 до 5000 знаков. Категорий много. Основное пожелание: Тексты нужны простые, понятные и полезные. Написанные простым языком без ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуются контент-менеджеры для заполнения товарами интернет-магазина инструментов и техники на 1С-Битрикс. Выполняется задание согласно ТЗ и прайс-листу. Копи-паст описание и фотографии с сайтов-доноров, расставить характеристики (от 5 до 20 полей, в зависимости от категории), отнести к ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт5 лет назад