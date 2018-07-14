Нужно перенести сайт [url=http://adams.com.ua/]http://adams.com.ua/[/url] на https CMS - СS Cart Хостинг domen.com.ua Перепрописать ссылки, 301-редиректы, откорректировать все что нужно в этом случае, robots.txt, sitemap, htacess и т.п.... Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость за всю работу. Для фрилансеров из Украины.