Имиджевая реклама сайта мототематики

$50
БаннерыЗавершен7 заявок795 просмотров
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#1$50

Требуется изготовить имиджевый баннер сайта motokvartal.com.ua

Размер 250*250 или 120*600

12 лет назад
andry-limin
Андрей 
56 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
sashka64
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Я не ожидал от, по сути банального задания, такого неординарного решения. Александр попал "в яблочко" практически сразу. Небольшие штрихи-доработки и капризы заказчика перенес стоически, без нытья и нравоучений. Спасибо! Рекомендую.
Андрей отличный заказчик и приятный в общении человек, знает конкретно, что хочет и четко формулирует задачу. Своевременно оплатил и я остался доволен) Спасибо!
Заявки фрилансеров
sashka64
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
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