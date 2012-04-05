Имиджевая реклама сайта мототематики

Требуется банер gif или flash чем легче тем лучше, но чтобы макс. качество. Описание: размер 480x60 статическая картинка в начале такого плана. в центре 3 заглавные буквы МММ как будто построены из кирпича. с лева картинки типа ...
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Требуется изготовить имиджевый баннер сайта motokvartal.com.ua
Размер 250*250 или 120*600
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